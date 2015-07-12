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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 07:24 BJT

《全球汇市》欧元早盘普跌，因希腊协议能否达成依然扑朔迷离

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1134 1.1162 -0.25 -7.96 1.2097

美元/日圆 122.54 122.74 -0.16 +2.39 119.68

欧元/日圆 136.44 137.00 -0.41 -5.76 144.78

美元/瑞郎 0.9405 0.9389 +0.17 -5.39 0.9941

英镑/美元 1.5507 1.5524 -0.11 -0.42 1.5573

美元/加元 1.2691 1.2655 +0.28 +9.24 1.1618

澳元/美元 0.7434 0.7436 -0.03 -8.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6711 0.6722 -0.16 -13.93 0.7797

澳元/日圆 90.950 91.270 -0.35 -6.96 97.750

新西兰元/日圆 82.240 82.510 -0.33 -11.86 93.310

英镑/日圆 189.95 190.54 -0.31 +1.92 186.38

澳元/新西兰元 1.1056 1.1049 +0.06 +5.61 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/李婷仪/龚芳)

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