《全球汇市》欧元早盘普跌，因希腊协议能否达成依然扑朔迷离

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1134 1.1162 -0.25 -7.96 1.2097
美元/日圆 122.54 122.74 -0.16 +2.39 119.68
欧元/日圆 136.44 137.00 -0.41 -5.76 144.78
美元/瑞郎 0.9405 0.9389 +0.17 -5.39 0.9941
英镑/美元 1.5507 1.5524 -0.11 -0.42 1.5573
美元/加元 1.2691 1.2655 +0.28 +9.24 1.1618
澳元/美元 0.7434 0.7436 -0.03 -8.99 0.8168
新西兰元/美元 0.6711 0.6722 -0.16 -13.93 0.7797
澳元/日圆 90.950 91.270 -0.35 -6.96 97.750
新西兰元/日圆 82.240 82.510 -0.33 -11.86 93.310
英镑/日圆 189.95 190.54 -0.31 +1.92 186.38
澳元/新西兰元 1.1056 1.1049 +0.06 +5.61 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/李婷仪/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。