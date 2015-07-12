《中国报摘》--中国证券报7月13日

* 头版头条:

--评论员文章：监管部门有必要继续着力制度创新，构建并维护有利于价值投资的制度、市场环境；投资者应摒弃炒差、炒小、炒概念等行为，提高风险自担意识和自我保护能力，理性投资。

* 其他:

--证监会清理整顿违法从事证券业务活动，要求各证监局在7月底前后完成对券商自查情况的核实工作。中国证券业协会从2015年8月份开始，认真开展相关评估认证工作。

--公安部副部长孟庆丰率跨部门工作组近日抵达上海。工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。

--多家机构认为，下半年经济企稳仍面临较大压力，货币政策仍有放松空间。

--资金流向监测机构EPFR（新兴市场基金研究公司）最新发布的资金流向监测报告显示，在截至7月8日的一周内，其监测的全球范围的中国股票基金净流入资金130亿美元，主要流向A股ETF基金。

--万科A 公告，前海人寿保险股份有限公司于7月买入公司股份5.53亿股，占公司总股本的5.00%。

--大众公用 拟发行不超过4.351亿股H股，约占发行后公司总股本的15%，公司授予联席全球协调人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售选择权。