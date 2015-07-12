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市场报道 | 2015年 7月 13日 星期一 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月13日当周

7月13日(一)

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 -- 持平

7月14日(二)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.8%

(较上年同期) -- -6.0%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -- +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) 持平 +0.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.1%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -0.7% -0.9%

(较上年同期) -11.8% -12.0%

产出物价(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -1.5% -1.6%

核心产出物价(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +0.1% +0.1%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 正30 正31.5

现况指数 正60 正62.9

0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.9% +0.8%

7月15日(三)

0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.4% +0.3%

0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 减少9.0 减少6.5

按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 5.5% 5.5%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.3% +2.7%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.7%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 0.1

7月16日(四)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差11.33

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差37.36

0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差249

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 6月终值 持平 +0.2%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.8% +0.9%

1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 -- 0.05%

(存款利率) -- 负0.20%

7月17日(五)

暂无重要经济数据公布。

7月20日当周

7月20日(一)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.3%

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223

0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375

(完)

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