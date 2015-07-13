美国与加拿大经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日当周 7月13日(一) 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余510 赤字824 7月14日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 98.30 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.1% +1.3% 出口物价(较前月) +0.2% +0.6% 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +1.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +1.0% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 7月15日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 383.5 再融资指数 -- 1,342.9 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 +0.4% -2.1% 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正3.50 负1.98 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.5% (较上年同期) -0.9% -1.1% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 产能利用率 78.1% 78.1% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.2% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.75% 0.75% 7月16日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月11日当周 -- 29.7 四周均值(万人) -- 27.950 续请失业金人数(万人) 7月4日当周 -- 233.4 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 59 59 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 12.0 15.2 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,066 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入64 7月17日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.0% +0.9% 央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.0 125.0 房屋开工年率(万户) 111.4 103.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 96.4 96.1 现况指数 101.1 108.9 预期指数 87.0 87.8 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2% 7月20日当周 7月20日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)