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市场报道 | 2015年 7月 13日 星期一 08:06 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
    
    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值 
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    1800 美国联邦预算(亿美元)                            6月   盈余510      赤字824
    
    7月14日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                          6月       --         98.30
    1230 美国进口物价(较前月)                            6月     +0.1%        +1.3%
             出口物价(较前月)                                    +0.2%        +0.6%
    1230 美国零售销售(较前月)                            6月     +0.3%        +1.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%        +1.0%
    1400 美国企业库存(较前月)                            5月     +0.3%        +0.4% 
    
    7月15日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                           前周       --         383.5
             再融资指数                                            --       1,342.9
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                        5月     +0.4%        -2.1%
    1230 美国纽约联储制造业指数                          7月    正3.50       负1.98
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)         6月     +0.2%        +0.5%
                                        (较上年同期)             -0.9%        -1.1%
             核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%        +0.1%          
                            (较上年同期)                         +0.7%        +0.6%
    1315 美国工业生产(较前月)                            6月     +0.2%        -0.2%
             产能利用率                                          78.1%        78.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%        -0.2%
    1400 加拿大央行利率决定                              --      0.75%        0.75% 
    
    7月16日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月11日当周       --          29.7
                         四周均值(万人)                            --        27.950
                   续请失业金人数(万人)           7月4日当周       --         233.4
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            7月        59           59
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                  7月      12.0         15.2
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                      5月       --   净流入1,066
         外国购买美国公债(亿美元)                                  --      净买入64 
    
    7月17日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月     +0.2%        +0.6%
                              (较上年同期)                       +1.0%        +0.9%
               央行核心CPI(较前月)                               -0.1%        +0.4%
                          (较上年同期)                           +2.2%        +2.2%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     6月     +0.3%        +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +0.1%         持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%        +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +1.8%        +1.7%
             每周平均实质所得(较前月)                              --         -0.1%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                          6月     115.0        125.0
             房屋开工年率(万户)                                  111.4        103.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数           7月初值      96.4         96.1
                                  现况指数                       101.1        108.9
                                  预期指数                        87.0         87.8
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     6月       --         +0.2%
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                    5月       --         +1.9% (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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