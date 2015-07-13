全球金属：中国未来数月料趁伦铜下跌增加进口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
7月5日当周伦铜和沪铜均跌至2009年以来最低位，一度分别录得17%和15%的年初迄今跌幅，周五才分别反弹至5,596美元和40,360元人民币。
铜价下跌是因交易商被禁止作空股市而到其他市场寻求避险。这令金属交易商感到恐慌，因大型基金已脱手金属，追高股市。
上海混沌投资就是此类基金，该基金公司本周表示，其投资组合已遭遇一些亏损，但仍能正常运转。该基金刚推出时价值28亿元人民币。
沪铜价格较LME期铜价格更好地守稳原水准，因沪铜市场供应更趋紧俏。中国精炼铜生产商在夏季维护几个月后刚刚重新开始运营，夏季维修期间消耗了国内铜库存。
上述上海交易商称，“几个月来中国进口的阴极铜数量非常有限，炼厂自4月以来也进入维护期，上海期货交易所的库存水平非常低，...这都导致市场供应紧张，”
路透数据显示，4月以来中国的交易所铜库存减少逾一半，国内铜升水水平触及年内高点，而保税库铜升水本周触及一个月高位。
欲浏览中国铜进口获利图表，请点选 link.reuters.com/sek25w (完)
(编译 李爽/于春红; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”