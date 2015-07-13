全球金属：中国未来数月料趁伦铜下跌增加进口

7月5日当周伦铜和沪铜均跌至2009年以来最低位，一度分别录得17%和15%的年初迄今跌幅，周五才分别反弹至5,596美元和40,360元人民币。

铜价下跌是因交易商被禁止作空股市而到其他市场寻求避险。这令金属交易商感到恐慌，因大型基金已脱手金属，追高股市。

上海混沌投资就是此类基金，该基金公司本周表示，其投资组合已遭遇一些亏损，但仍能正常运转。该基金刚推出时价值28亿元人民币。

沪铜价格较LME期铜价格更好地守稳原水准，因沪铜市场供应更趋紧俏。中国精炼铜生产商在夏季维护几个月后刚刚重新开始运营，夏季维修期间消耗了国内铜库存。

上述上海交易商称，“几个月来中国进口的阴极铜数量非常有限，炼厂自4月以来也进入维护期，上海期货交易所的库存水平非常低，...这都导致市场供应紧张，”

路透数据显示，4月以来中国的交易所铜库存减少逾一半，国内铜升水水平触及年内高点，而保税库铜升水本周触及一个月高位。

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