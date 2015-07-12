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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 07:49 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月13日

路透香港7月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较
。(1美元=7.7509港元 )
    
    美国股市周五全面攀升，三大股指均录得超过1%的升幅，道琼工业指数 收升211.79点，
或1.21%，至17,760.41点因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退
出欧元区。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       131.290    1.54      26206            10.176       0.36
 中国铝业                      10.360    8.26      55878             3.212      -0.25
 中国移动                      61.350    4.59     408933            95.104      -0.78
 中国人寿                      20.360    7.38     303040            31.562       0.36
 中石油                       104.540    0.73      37589             8.103       0.28
 中石化                        80.070    1.87      39059             6.206      -0.22
 汇丰控股                      43.870    1.98    1883977            68.006      -0.14
 中电信                        56.710    5.98      33011             4.396       0.58
 中国联通                      14.560    4.90     258017            11.285       0.58
 兖州煤业                       6.580    4.28      27400             5.100       0.00
 华能国际                      48.890    2.71      17795             9.474       0.68
 南方航空                      52.880    3.05      96965             8.197      -0.88
 东方航空                      39.430    3.22      14389             6.112       0.20
 中芯国际                       4.990    6.17      13756             0.774      -0.83
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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