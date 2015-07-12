《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月13日

路透香港7月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较 。(1美元=7.7509港元 ) 美国股市周五全面攀升，三大股指均录得超过1%的升幅，道琼工业指数 收升211.79点， 或1.21%，至17,760.41点因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退 出欧元区。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.290 1.54 26206 10.176 0.36 中国铝业 10.360 8.26 55878 3.212 -0.25 中国移动 61.350 4.59 408933 95.104 -0.78 中国人寿 20.360 7.38 303040 31.562 0.36 中石油 104.540 0.73 37589 8.103 0.28 中石化 80.070 1.87 39059 6.206 -0.22 汇丰控股 43.870 1.98 1883977 68.006 -0.14 中电信 56.710 5.98 33011 4.396 0.58 中国联通 14.560 4.90 258017 11.285 0.58 兖州煤业 6.580 4.28 27400 5.100 0.00 华能国际 48.890 2.71 17795 9.474 0.68 南方航空 52.880 3.05 96965 8.197 -0.88 东方航空 39.430 3.22 14389 6.112 0.20 中芯国际 4.990 6.17 13756 0.774 -0.83 （完） (整理 梁慧仪)