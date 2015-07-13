企业并购：三星物产大股东NPS将投票支持与第一毛织合并--媒体

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月11日 - 据韩国经济新闻报导，三星物产 最大的投资者--韩国国家退休基金(NPS)作出决定，对于第一毛织 提出的80亿美元全股收购要约投支持票。该报导没有引述消息来源。
NPS发言人拒绝向路透发表评论。
外界预计三星物产7月17日股东会议上对于收购一事的投票会不相上下，而NPS拥有三星物产约11.2%表决权，其投票将起到决定性作用。
韩国经济新闻周五晚间报导称，NPS在周五的内部会议上作出支持合并的决定，因看好两家公司合并后的股价前景及其增强股东权益的计划，比如建立一个治理委员会和提高派息。
此外，韩国联合通讯社周五报导，NPS已经作出决定，但在7月17日会以前不会宣布其投票决定。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”