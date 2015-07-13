《香港报摘》--经济日报7月13日

* 要闻版头条：

--内地融资融券初步回稳，沪市最新公布的两融余额连跌14天至不足万亿后，首次轻微回升，被视为大市回稳的重要指标。四大投资专家认为，虽然预期大市短线仍反覆，但投资者现水平已可拣股入市。

* 其他：

--广发国际行政总裁林永森称，未来除考虑代理其他内地公司的基金南下，以开拓新收入来源外，亦有意结合母公司的优势，发展北上基金业务。

--希债危机适逢中港股市崩盘，人民币滙价遭内外夹击而失色。东亚银行 近日下调人民币升值预测，在岸价兑每美元由6.15调低至6.18。

--中国人民保险 公布以逾100亿元人民币增持兴业银行 。人保指，其附属人保财险及人保寿险分别运用保险资金于公开市场购买兴业约2.8亿股及约3.28亿元股，分别涉资46.41亿元及54.54亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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