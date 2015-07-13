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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月13日-7月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月13日(一)

亚的斯亚贝巴--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在第三届开发融资国际会议发表演说。

7月14日(二)

雅加达--印尼央行管理委员会会议。

圣地亚哥--智利央行利率决定(2100)。

7月15日(三)

阿克拉--加纳央行利率决定(1130)。

7月16日(四)

暂无重要经济事件。

7月17日(五)

暂无重要经济事件。

7月20日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月21日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)

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