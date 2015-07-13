中港个股：前海人寿举牌增持万科A股5%股权，不排除未来进一步增持

路透上海7月13日 - 中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司 周六公告称，因看好其未来发展前景，前海人寿保险股份有限公司近日增持5.53亿股万科A股，且不排除未来将进一步增持。

公告显示，增持完成后，前海人寿持有万科A股5.53亿股，占其总股本的5.00%；本轮增持成交价格区间为13.28-15.47元。

前海人寿称,本次增持主要是因为对上市公司未来发展前景的看好，且在未来十二个月内，不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

据公告，前海人寿在2015年1月至7月间曾多次买入或卖出万科A股股票，但本轮增持数额最大。

万科A股上周五收报14.97元，最近三个月累计上涨4.54%。（完）

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