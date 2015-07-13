中港个股：前海人寿举牌增持万科A股5%股权，不排除未来进一步增持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月13日 - 中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司 周六公告称，因看好其未来发展前景，前海人寿保险股份有限公司近日增持5.53亿股万科A股，且不排除未来将进一步增持。
公告显示，增持完成后，前海人寿持有万科A股5.53亿股，占其总股本的5.00%；本轮增持成交价格区间为13.28-15.47元。
前海人寿称,本次增持主要是因为对上市公司未来发展前景的看好，且在未来十二个月内，不排除进一步增持上市公司股份的可能性。
据公告，前海人寿在2015年1月至7月间曾多次买入或卖出万科A股股票，但本轮增持数额最大。
万科A股上周五收报14.97元，最近三个月累计上涨4.54%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”