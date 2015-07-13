《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--行政院周五召开科技会报，会中将拍板2016年度科技预算概算额度。据了解，由于财政状况仍捉襟见肘，科技预算不含4G专款经费约964亿台币(含4G专款约1,009亿台币)、年增率不到3%。
--金管会对寿险业者投资不动产，祭出〞金八条〞限制，使得寿险业投资缩手，财政部促参司长曾国基表示，已承诺业者代为向金管会协商，争取放宽寿险业投资公共建设的审查程序，以挹注公共建设所需之财源，创造官民双赢。
--兆丰金控 并购中型寿险公司看上三商美邦人寿 。兆丰金董事长蔡友才日前透露兆丰金希望并中型寿险公司，知情人士指出，这家中型寿险就是三商美邦人寿，双方日前已签署保密合约(NDA,non-disclosure agreement)，约定对后续谈判进展相互保密，可说是非常重要突破。
*经济日报：
--台湾出口现警讯、经济成长率恐难保三，行政院长毛治国昨日紧急召开财经会议，指示国发会在两周内提出扩大版出口振兴方案，据了解，新方案除了聚焦出口振兴措施外，还将扩及中长期产业结构调整、服务业高值化，及激励投资措施。
--创柜板涌现在矽谷、开曼群岛注册的新创公司回台挂牌热潮，已有15家向柜买中心表达意愿，电子业居多；加上二、三十家可望脱离申请登录辅导期，今年底创柜板挂牌家数将上冲100家。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”