《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月13日

*工商时报：

--行政院周五召开科技会报，会中将拍板2016年度科技预算概算额度。据了解，由于财政状况仍捉襟见肘，科技预算不含4G专款经费约964亿台币(含4G专款约1,009亿台币)、年增率不到3%。

--金管会对寿险业者投资不动产，祭出〞金八条〞限制，使得寿险业投资缩手，财政部促参司长曾国基表示，已承诺业者代为向金管会协商，争取放宽寿险业投资公共建设的审查程序，以挹注公共建设所需之财源，创造官民双赢。

--兆丰金控 并购中型寿险公司看上三商美邦人寿 。兆丰金董事长蔡友才日前透露兆丰金希望并中型寿险公司，知情人士指出，这家中型寿险就是三商美邦人寿，双方日前已签署保密合约(NDA,non-disclosure agreement)，约定对后续谈判进展相互保密，可说是非常重要突破。

*经济日报：

--台湾出口现警讯、经济成长率恐难保三，行政院长毛治国昨日紧急召开财经会议，指示国发会在两周内提出扩大版出口振兴方案，据了解，新方案除了聚焦出口振兴措施外，还将扩及中长期产业结构调整、服务业高值化，及激励投资措施。

--创柜板涌现在矽谷、开曼群岛注册的新创公司回台挂牌热潮，已有15家向柜买中心表达意愿，电子业居多；加上二、三十家可望脱离申请登录辅导期，今年底创柜板挂牌家数将上冲100家。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。