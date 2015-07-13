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市场报道 | 2015年 7月 13日 星期一 09:03 BJT

欧洲政经：英相卡梅伦将要求让英国退出欧盟就业规范--媒体

路透伦敦7月11日 - 根据周六媒体报导，英国首相卡梅伦有意让英国能选择退出欧盟的部分就业法规，做为其与欧盟重新协商的部分条件。

每日电讯报与泰晤士报周六报导，卡梅伦将提出自行掌控英国就业法案的要求，做为谈判的一部分，其中包括工时限制与临时工平等权的规范。

“这只不过是对协商讨论内容的臆测，”卡梅伦官邸一名发言人表示。

“首相已清楚表明，减少欧盟不必要的规范，是令欧洲更具竞争力的做法之一。”(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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