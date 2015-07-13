欧洲政经：英相卡梅伦将要求让英国退出欧盟就业规范--媒体

路透伦敦7月11日 - 根据周六媒体报导，英国首相卡梅伦有意让英国能选择退出欧盟的部分就业法规，做为其与欧盟重新协商的部分条件。

每日电讯报与泰晤士报周六报导，卡梅伦将提出自行掌控英国就业法案的要求，做为谈判的一部分，其中包括工时限制与临时工平等权的规范。

“这只不过是对协商讨论内容的臆测，”卡梅伦官邸一名发言人表示。