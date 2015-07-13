欧洲政经：英相卡梅伦将要求让英国退出欧盟就业规范--媒体

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月11日 - 根据周六媒体报导，英国首相卡梅伦有意让英国能选择退出欧盟的部分就业法规，做为其与欧盟重新协商的部分条件。
每日电讯报与泰晤士报周六报导，卡梅伦将提出自行掌控英国就业法案的要求，做为谈判的一部分，其中包括工时限制与临时工平等权的规范。
“这只不过是对协商讨论内容的臆测，”卡梅伦官邸一名发言人表示。
“首相已清楚表明，减少欧盟不必要的规范，是令欧洲更具竞争力的做法之一。”(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。