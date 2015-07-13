《香港报摘》--信报7月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--希腊债务危机形势突然转差。市场上周五仍十分乐观，相信希腊已提出全面屈服的改革方案后，债权人应会同意发放贷款。不过，周六、日谈判却反覆恶化，持强硬态度的德国建议可考虑让希腊＂暂时脱欧＂五年，而法国则誓要保住希腊在欧罗区。
* 其他：
--交通银行 董事长牛锡明早前曾表示探讨汇丰控股 在交行持股比例突破20%上限的可能。据了解，汇控增持交行股权的机会甚低，而交行与滙控至今仍未讨论有关问题。
--TCL多媒体 上月24日趁股价高企时向董事及管理层配股集资1.1亿港元，配股价较当日收市价折让17.49%。不过，之后港股受A股股灾拖累而急跌。TCL多媒体昨天公告，已取消有关配股计划。
--主营钢结构和预制构件的中国赛特 本月初与中国中材集团成员中国建材工业订立战略合作框架协议，赛特主席蒋建强表示，中材为央企中＂一带一路＂的领头羊，联手合作可迅速为公司带来海外订单，且不排除双方未来或进行换股。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”