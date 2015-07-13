《香港报摘》--信报7月13日

* 要闻版头条：

--希腊债务危机形势突然转差。市场上周五仍十分乐观，相信希腊已提出全面屈服的改革方案后，债权人应会同意发放贷款。不过，周六、日谈判却反覆恶化，持强硬态度的德国建议可考虑让希腊＂暂时脱欧＂五年，而法国则誓要保住希腊在欧罗区。

* 其他：

--交通银行 董事长牛锡明早前曾表示探讨汇丰控股 在交行持股比例突破20%上限的可能。据了解，汇控增持交行股权的机会甚低，而交行与滙控至今仍未讨论有关问题。

--TCL多媒体 上月24日趁股价高企时向董事及管理层配股集资1.1亿港元，配股价较当日收市价折让17.49%。不过，之后港股受A股股灾拖累而急跌。TCL多媒体昨天公告，已取消有关配股计划。

--主营钢结构和预制构件的中国赛特 本月初与中国中材集团成员中国建材工业订立战略合作框架协议，赛特主席蒋建强表示，中材为央企中＂一带一路＂的领头羊，联手合作可迅速为公司带来海外订单，且不排除双方未来或进行换股。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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