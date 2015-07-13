《中国报摘》--其他报纸重要消息7月13日

**上海证券报**

--综合周末公告统计，沪深两市有逾350家上市公司将于周一复牌交易。同时，各复牌公司还结合自身实际情况，推出增持、回购、员工持股、股权激励等稳定股价的利好措施。

--央行条法司司长张涛表示，由央行牵头制定的关于促进互联网金融健康发展的指导意见，有望近期正式公布。

**证券时报**

--在证监会鼓励上市公司股东及高管增持公司股份后，国内至少有11家券商快速推出相关的资管、股权质押式回购、收益互换及结构化融资等四大类服务产品。

--中国信托业保障基金公司上周五向68家信托公司下达通知，二季度新发的证券投资类信托暂缓认购信托业保障基金。

--万达集团下半年将完成银行、证券、保险行业并购，加上已有的快钱公司和万达投资公司，正式成立万达金融集团。

**人民日报**

--工信部发布的数据显示：根据机动车整车出厂合格证统计，2015年6月，新能源汽车生产2.50万辆，同比增长三倍。今年前六个月，中国新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长三倍。

**东方早报**

--光大证券首席经济学家徐高表示，目前银行在股市里面大概最多3万亿元人民币，而且其中有1万亿元是借给券商的，这1万亿元实际上是安全的，真正风险高的可能是场外配资这块。极端情况下，银行资金、券商这边的损失最多3,000亿元。(完)