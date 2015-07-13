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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月13日-7月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/13 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/13 德国 20亿欧元 标售国库券 7/13 意大利 标售中长期公债 7/14 日本 标售12个月期贴现国库券 7/14 日本 加强流动性标售 7/14 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 7/15 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 7/15 英国 标售2026年3月到期的通膨保值公债 7/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券 7/16 日本 标售三个月期贴现国库券 7/16 西班牙 标售公债 7/16 日本 标售五年期公债 7/20 1350 法国 标售国库券(BTF)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)

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