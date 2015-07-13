中国个股：大众公用拟申请发行H股，至多发行4.35亿股

路透上海7月13日 - 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 周一公告称，董事会同意公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，以满足公司业务发展对资本金的需要。

大众公用此次拟在全球范围内发售不超过4.35亿H股股票，占发行后公司股份总数的15%；公司并授予联席全球协调人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售选择权。

大众公用在公告中表示，本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还公司债和银行贷款及补充流动资金等。

公告显示，根据《国务院关于减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定，大众公用本次公开发行H股并上市时，上海燃气（集团）有限公司和无锡客运有限公司两家股东需将其持有的相当于本次境外新发行股份数10%的股份划归全国社会保障基金理事会持有。

大众公用A股自7月8日起停牌，停牌前收报6.13元；公司股票将于今日复牌。（完）

欲了解详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)