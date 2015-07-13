《全球重要经济事件一览表》--7月13日-7月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月13日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
7月14日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在Resolution基金会就“经受风暴：英国货币政策的最近、现在与未来”主题发表演讲(1700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼与其他决策者出席英国国会财政委员会会议(0915)。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在“德国通往活跃成长之路”会议上发表演说(1445)。
东京--日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)。
7月15日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述(1400)。
美国堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况与货币政策发表讲话(0015)。
美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
美国梅萨--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)。
美国菲尼克斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在当地一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)。
渥太华--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
7月16日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证(1400)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会(1145)。
7月17日(五)
暂无重要经济事件。
7月20日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”