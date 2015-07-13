中国证券：沪深证交所两融余额上周五止跌略升，净增4亿元至1.44万亿

路透北京7月13日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场上周后段止跌反弹，而大半个月来一直处于下降的沪深证交所的融资融券规模上周五止跌并略有回升，当日净增加4亿元人民币，余额约1.44万亿元。

自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务。

据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额达22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。而至上周三，经历半个多月的调整，沪综指的最大累积跌幅达35%，融资融券余额减少了近36%。

以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：

日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘

7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80

7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33

7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19

7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12

7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91

7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92

7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77

7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70

注：以上数据来自沪深证交所

过往历史数据：

时间 沪深两融余额（亿元）

15/6/30 20,491.8

15/3/31 14,943.7

14/12/31 10,253.9

14/9/30 6,107.5

14/6/30 4,064.9

14/3/31 3,954.3

注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司（完）