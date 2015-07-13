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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 08:42 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆盘初下跌后反弹，但希腊情势仍带来压力

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    * 欧元/日圆在亚洲盘初跳空跌至135.40，之后反弹
    * 仍有可能反弹至周五纽约尾盘水准136.80，目前已反弹至高位136.
70
    * 周五纽约市场触及高位137.28
    * 小时图上一目均衡转换线切入位136.20存在支撑，在迅速上升的一
目均衡基准线136.03存在更强支撑
    * 200小时移动均线切入位135.44、下降的转换线日线切入位135.35
存在潜在支撑
    * 200日移动均线切入位137.15-16、一目均衡基准线日线、一目均衡
云区顶部1.7.25存在重压。    
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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