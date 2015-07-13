《汇市简讯》欧元/日圆盘初下跌后反弹，但希腊情势仍带来压力

0020GMT * 欧元/日圆在亚洲盘初跳空跌至135.40，之后反弹 * 仍有可能反弹至周五纽约尾盘水准136.80，目前已反弹至高位136. 70 * 周五纽约市场触及高位137.28 * 小时图上一目均衡转换线切入位136.20存在支撑，在迅速上升的一 目均衡基准线136.03存在更强支撑 * 200小时移动均线切入位135.44、下降的转换线日线切入位135.35 存在潜在支撑 * 200日移动均线切入位137.15-16、一目均衡基准线日线、一目均衡 云区顶部1.7.25存在重压。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 李婷仪)