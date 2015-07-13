《香港报摘》--其他报纸重要消息7月13日

* 明报：

--受惠于全球旅游市场需求增加，新秀丽 行政总裁Ramesh Tainwala(邓儒熙)称，集团日后会将重点放在扩展机场零售点及电子商贸销售渠道，更相信电子商贸贡献的收入，在未来5至10年可带动集团业务量以倍数计增长。

* 苹果日报：

--专注投资A股的摩根资产管理新兴市场及亚太股组别执行董事梁碧娴称，只要内地融资余额大幅回落至1.2万亿元人民币水平，市况就有机会回稳，并将近日大波动市况视为趁低吸纳优质股时机。

* 星岛日报：

--星展唯高达证券董事李灏澐表示，恒指 尚未到顶，年底前仍有上升空间，因港股在5至6月未有随A股急涨，惟A股缺乏再大升因素，动荡过后影响海外投资者对A股市场的信心，资金或会转投H股。

* 东方日报：

--即将出炉的第五批通胀挂钩债券（iBond 5），据悉或在本月21-31日发售，下月中在港交所 挂牌上市。市场人士预期，由于本港近年通胀放缓，iBond 5首年回报率或介乎3至4厘。

* 文汇报：

--本港上周爆发大股灾，楼市笼罩观望气氛，于刚过去的周六、日，一手成交仅录得23宗，二手市场更是凋零，中原地产及美联物业周六、日10大屋苑成交俱不足10宗。业界对后市看法南辕北辙。（完）