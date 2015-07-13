永安期货：中国期指多头力量有渐增趋势

以下内容节选自7月13日的《期货日报》：

上周期指三个品种呈现先抑后扬走势，周初延续之前跌势，指数继续下挫，但之后在多重利好齐发的影响下，期指止跌企稳随即大幅反弹。截至上周五IH1507、IF1507合约分别上涨8.74%、5.15%，IC1507合约跌幅收窄至2.93%。基差方面，仅有IF1507合约升水60点，IH及IC均有不同程度贴水。其中，IC由于成分股大面积停牌，导致主力合约高贴水情况再度出现，1507合约一度贴水超600点，之后伴随指数走高期货贴水迅速收窄至37.4点。

主力持仓方面，在市场大幅波动的情况下，IH、IF及IC持仓全部出现多空双方持续减仓的局面。其中，IF多头和空头持仓分别减少50945、60960手至66213和76593手，减仓幅度超过40%，同时净空头持仓下降至10380手。与IF类似的是，IH及IC主力多空方也纷纷平仓离场，持仓降幅将近50%，净空头持仓分别降至6170和272手。

整体来看，在政策利好不断释放的情况下，市场逐步回暖，多头力量盘中有渐增趋势。预计期指中短期底部已经出现，未来市场波动将逐步降低，呈现区间振荡走势。(完)

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