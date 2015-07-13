《交易视点》银行追价意愿弱，台债市场料短线操作--元大宝来证

路透台北7月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，若殖利率要下行需要更强的利多消息来刺激，不然将持续一利多利空皆淡定反应，市场偏向短线操作，本周将有104/10 两年期公债300亿进行标售，预计得标利率区间在0.62%-0.64%之间，预估本周10年成交区间为1.47%-1.52%，五年104/9R 则成交在0.97%-1.02%。

上周五美国公债殖利率在希腊总理提出与欧盟要求相符的改革方案与美联储主席叶伦谈话中表示今年升息的论调将更加明确，但是劳动市场仍有闲置产能与未来通膨成长存在不确定性，市场避险情绪降温之下，公债承受极大卖压，殖利率上扬，指标10年券终场收在2.4150%，较前一交易日上涨了11.5基点。