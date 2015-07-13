期货日报：黄金弱势格局仍难逆转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月13日的《期货日报》：
近期，全球市场风雨飘摇。国内股票市场经历了快速回调，海外希腊公投触动市场神经，但黄金市场并未因此而受益，价格一度跌破1150美元/盎司整数关口。我们认为，避险功能丧失的主要原因是对经济紧缩风险的担忧和流动性危机主导了市场，导致金价低迷。受国内股市大跌后反弹带动，流动性危机和对紧缩前景的担忧有所缓解，黄金价格小幅反弹，但冲高回落未能站稳，意味着市场短期扭转局面进而反转的可能性较低。
后市我们看跌金价，趋势性平台跌破是大概率事件。在过去两年中，金价一直围绕1150—1300美元/盎司区间内振荡，但是随着美联储加息步伐的临近，金价跌破1150美元/盎司平台下限的概率正在增加。在全球性通缩风险加大、美元一枝独秀的背景下，对金价中长期仍维持悲观看法。短期内金价将在1140—1170美元/盎司内小幅振荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”