期货日报：黄金弱势格局仍难逆转

近期，全球市场风雨飘摇。国内股票市场经历了快速回调，海外希腊公投触动市场神经，但黄金市场并未因此而受益，价格一度跌破1150美元/盎司整数关口。我们认为，避险功能丧失的主要原因是对经济紧缩风险的担忧和流动性危机主导了市场，导致金价低迷。受国内股市大跌后反弹带动，流动性危机和对紧缩前景的担忧有所缓解，黄金价格小幅反弹，但冲高回落未能站稳，意味着市场短期扭转局面进而反转的可能性较低。