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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 09:02 BJT

国际油市：油价下跌，因伊朗核协议看来有望达成

0025 GMT，美国原油近月合约 结算下跌0.61美元，报在每桶52.13美元。布兰特原油近月合约 下跌0.69美元，报每桶58.04美元。

由于供应仍然过剩以及经济风险环伺，已有数家银行表示调降了油价预估。

“油市数月以来面临供需均衡的情况很疲弱。现在，来自希腊、伊朗及中国的宏观面风险，让已是糟糕的宏观面雪上加霜，”美银美林称，该行还称美国原油价格“可能很快就会在2015年第三季跌破我们的每桶50元目标。”

德国商业银行称，“中国汽车工业协会将其今年汽车销量预估增幅从7%大幅降至3%，这无疑将对汽油需求有破坏性影响，”该行并称，布兰特原油和美国原油有可能分别跌破每桶55和50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/李婷仪 审校 张涛/于春红)

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