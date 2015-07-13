国际油市：油价下跌，因伊朗核协议看来有望达成

“油市数月以来面临供需均衡的情况很疲弱。现在，来自希腊、伊朗及中国的宏观面风险，让已是糟糕的宏观面雪上加霜，”美银美林称，该行还称美国原油价格“可能很快就会在2015年第三季跌破我们的每桶50元目标。”