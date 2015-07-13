港报社评：供地后劲强弱，才是楼市关键--经济日报7月13日

发展局局长陈茂波指出，未来三至四年一手楼的潜在供应量升至8.1万个。此是好消息，惟个中部分恐是透支了未来的供应，若要楼市真正健康，还须能保持足够与平稳的土地供应。

本港楼价高处未算高，令不少市民担心港府的土地与房屋政策不到位，陈茂波昨在其网址中指出，公众普遍参考的楼价指标都只反映二手市场，未看到一手市场的变化，更指其实一手楼对二手楼的溢价，已由过去达15%或更高，下降至10%，部分时间更出现一手楼实际尺价，即扣除种种优惠后，较二手楼更低的情况。

陈茂波进而指出，此可能反映在政府不断提高土地供应下，发展商对后市的看法；未来三至四年一手楼的潜在供应量，已达8.1万个。此较4月底时政府公布的7.8万个，又再进一步增加。

面包供应量增加，若面包需求没有大变，面包价格自然可望徐徐回降。故此，未来单位供应量增加，对困于高楼价的市民来说，自然是好消息。

惟市民高兴之余，忧虑其实未除，因众所周知，未来三至四年＂面包＂供应量可增，是政府致力将可腾出的＂面粉＂都尽量拿出，此包括改变土地用途、所谓＂插针楼＂、＂协调＂港铁尽速推出土地等，可说扭尽六壬，终做出成绩。但再下去呢？

像启德旧机场、将军澳南般的已备妥的熟地，已经不再，港府要有大量土地供应，便要落实新发展区及新市镇扩展计划，但这些大动作，可以预计会继续遭到庞大阻力，不论是地区居民、环保组织，抑或政党，种种抗争以至司法覆核都可能出现，未来数年每年要再维持足够土地供应不易，要达至10年建屋计划的48万个单位，即公营29万个、私营19万个就更为艰难。

正因作为＂面粉＂的土地供应是否能够持续足够，疑问不少，故市民明知政府努力提供土地，仍急于高追赶上车，令楼价在政府多番推出需求管理措施下，仍愈遏愈升。

港府其实亦了解困局，陈茂波昨在网址直言，如果政府能坚持土地供应工作，并陆续取得成果，楼市供求失衡有望扭转。凸显此既要靠政府坚持增地，更要真的取得成果，才有希望。

对此，港府当然需要坚持，迎难而上，但必须有政治触觉与手腕，做好规划、细致的沟通与互动工作，争取民心支持，不能蛮干害事。市民亦要明白缓解蜗居与高楼价困局，必须有所折衷，只管反对，并没有出路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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