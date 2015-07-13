金属期市：伦敦期铜下滑，受希腊及中国情势影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME期镍下跌1%至每吨11,150美元，跟随中国因不锈钢需求不振而呈现的疲弱走势。其他金属除期锡上涨0.4%外，跌幅在0.2%-0.5%。
欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。
美国5月趸售库存创六个月来最大增幅，进一步说明，经济在经过第一季的低迷后，第二季增长应能反弹。
周五数据显示，大宗商品市场面对几年来最大规模动荡，对冲基金及资产管理公司在7月7日止当周，以至少一年来最快速度减持纽约商品期货交易所(COMEX)金银铜期货和期权仓位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/张若琪 审校 戴素萍/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”