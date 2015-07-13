港报社评：从齐瓦哥医生到盲人上山--信报7月13日

老牌影星奥马沙里夫（Omar Sharif）日前因心脏病发在其故乡开罗逝世，享年83岁。这位卓尔不凡的埃及裔一代巨星载誉全球，分别凭《沙漠枭雄》（Lawrence of Arabia）及《齐瓦哥医生》（Doctor Zhivago）赢得金球奖最佳男配角及最佳男主角。

奥马沙里夫溘然而逝，自然令人联想到其经典角色之一的齐瓦哥医生。1965年上映的电影根据同名小说改编，作家帕斯捷尔纳克（Boris Leonidovich Pasternak）赢得1958年诺贝尔文学奖，获奖原因是＂在现代抒情诗和伟大的俄罗斯敍事文学领域中所取得的杰出成就＂。

可惜，无论小说抑或电影，在当时的苏联同样被禁，直至1994年方准在苏维埃政权瓦解了的俄罗斯上映。伟大杰出的小说之所以沦为禁书，原因是故事情节对于苏联的意识形态作出了批判，书中不少章节描述理想主义如何被布尔什维克、红军和白军摧毁，齐瓦哥医生在那革命与战乱的时代亲眼目睹食人、分屍和其他惨烈的恐怖事件。主人翁在医学院读书之时，一位教授告诉他：＂细菌在显微镜下或许看起来很漂亮，但是它们却对人类做些丑陋的事。＂

也许，共产主义正是看起来很漂亮的细菌。苏联作为地球上第一个革命党上台走共产主义道路的国家，经历过近百年的实践，早已证明此路不通。曾几何时，共产主义代表着最先进的政治体系，人人平等的大同世界是最美好的终极理想，抛头颅洒热血的革命家都是情操高尚的英雄好汉；然而残酷的现实却是，尽管腐败无能的帝制被革命党推翻，沙皇尼古拉二世甚至被逮捕囚禁，最后整个家族难逃集体屠杀的厄运，苏联人民并没有得到先进和美好的生活。最低限度，作家帕斯捷尔纳克备受压力，不得不拒绝领取诺贝尔文学奖，并且致函当时的领导人赫鲁晓夫表示＂在痛苦与孤寂度过苦难一生中的最后两年＂。

推翻令人失望的政权，可能是每一代热血人士的理想，问题是，推翻了又如何？赶走一只恶狼，会不会换来另一头怪兽？今时今日的香港，愈来愈多鼓吹勇武的激进派政治势力抬头，部分打正旗号要求＂香港独立＂或者＂香港建国＂，相对之下，＂恋殖归英＂已显得文质彬彬了。在未有实际行动之前，流于空谈的＂港独思潮＂暂时不构成太严重的祸患，不过若要港独成真，少不免＂武力革命＂，那将会带来什么后果？显微镜下看起来很漂亮的细菌，对人类所做的往往是丑陋之事。

立法会主席曾钰成有时会被形容为＂传统左派最有智慧的政治人物＂，他最近接受访问时谈到一个＂盲人上山＂想法。曾钰成如是说：＂我经历了几十年的人生，不相信『有个蓝图，才能朝着去』那种方式，我反而相信『盲人上山』的道理：山顶在哪里我不知道，但是我走一步，发觉高了一点，那这一步就走对了。＂

今时今日的香港，政改方案被否决了，民主可望不可即，究竟需要的是齐瓦哥医生年代的激烈革命，还是曾钰成口中的＂盲人上山＂？大家怀缅奥马沙里夫，重看《齐瓦哥医生》这出史诗式电影之时，不妨顺带思考一下，香港想走什么路？用什么方法？（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘