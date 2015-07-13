万达期货：上期有色金属指数弱势中短期难改，受淡季消费疲弱压制

以下内容节选自7月13日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数先抑后扬，周五报收于2333.28，较前一周下跌106.64。其中，铜、铝价格下挫之后反弹较弱，锌、铅大跌之后反弹相对强势。希腊问题引发市场担忧，原油价格下跌也拖累有色金属价格。经济因素是导致有色金属指数在周初快速下挫的导火索，根本原因在于基本面相对疲软。

后期展望，目前，国内政府的维稳政策有利于稳定市场情绪，预计下半年将继续维持宽松政策。美联储6月会议纪要显示对加息的争议依然很大，面临外部经济体风险的扰乱，其加息或会继续推迟。在这样的背景下，金九银十到来时，金属价格表现将会有所好转。但是近期受淡季消费不济的压制，基本金属弱势中短期较难改变。(完)

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