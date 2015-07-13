万达期货：上期有色金属指数弱势中短期难改，受淡季消费疲弱压制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月13日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数先抑后扬，周五报收于2333.28，较前一周下跌106.64。其中，铜、铝价格下挫之后反弹较弱，锌、铅大跌之后反弹相对强势。希腊问题引发市场担忧，原油价格下跌也拖累有色金属价格。经济因素是导致有色金属指数在周初快速下挫的导火索，根本原因在于基本面相对疲软。
后期展望，目前，国内政府的维稳政策有利于稳定市场情绪，预计下半年将继续维持宽松政策。美联储6月会议纪要显示对加息的争议依然很大，面临外部经济体风险的扰乱，其加息或会继续推迟。在这样的背景下，金九银十到来时，金属价格表现将会有所好转。但是近期受淡季消费不济的压制，基本金属弱势中短期较难改变。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”