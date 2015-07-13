港报社评：＂正本清源＂，平息食水风波--文汇报7月13日

启晴邨食水含铅超标事件，持续备受社会关注。特首梁振英昨日强调，已由政务司司长统领多个相关部门跟进事件。食水风波令受影响居民人心惶惶，房署须做好食水供应及善后安排，以免再给居民添烦添乱，进一步影响市民对屋邨设施的信心。要平息此次食水风波，最重要的是＂正本清源＂，尽快找到导致食水含铅超标的根源所在，从而采取有效的解决办法。

启晴邨发现食水含铅超标后，房署已经向住户派发樽装水以作应急。由于樽装水供应安排曾出现混乱，署方希望居民谅解。食水出现问题，不仅造成生活不便，更令健康蒙上阴影，受影响居民本已一肚怨气，当局的协助安排再出混乱，只会增加市民的不满。房署已通知启晴邨居民，可透过电话联络卫生署安排，到联合医院验血。希望房署吸取派发樽装水出现混乱的教训，先与卫生署、联合医院做好协调，然后向居民公布清晰的验血安排，以及若发现市民血液含铅超标，应立即安排相应的治疗，对市民的健康负责。

目前，启晴邨食水含铅超标的原因何在，房署亦未作出正式交代，坊间流传多种猜测，质疑因水喉的物料或安装不当导致问题，承建的水喉匠还负责另外4个屋邨，令有关屋邨的居民担忧面临同样的困扰。屋邨居民强烈要求当局全面验水。不尽快找到造成食水含铅超标的真正原因所在，当局根本不可能准确、彻底地解决问题。由于此次食水风波可能影响数以万计市民，涉及住屋、卫生等不同部门，由政务司司长牵头统领跨部门跟进事件，凸显政府对问题高度重视，可协调各部门互相合作，提高效率。希望当局尽快找到问题的根源，作出对症下药的补救，并追究有关承建商的责任。

食水含铅超标风波发生后，受影响的居民一时间风声鹤唳，有人甚至暂时搬离居所，好像逃避瘟疫一样。医管局已经作出风险评估，相信居民出现急性中毒的风险不高。品质有问题的食水当然不宜饮用，当局不能让市民冒险，但也应引导市民冷静理性地看待问题，无需反应过激，更不必恐慌。（完）

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