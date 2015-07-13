《独家新闻》墨西哥城将是全球首个限制使用优步软件汽车的城市--草案

路透墨西哥城7月10日 - 总部位于美国旧金山的打车软件优步(Uber)周五表示，根据监管草案，墨西哥城可能成为全球第一个限制使用优步软件汽车数量的城市，优步最受欢迎的服务也面临无法在墨西哥城生存的风险。

据路透看到的计划，除了出租车数量限制外，该计划旨在强迫使用优步或类似打车软件的车辆，每辆车的最低价值至少需为25万墨西哥披索(合15,909美元)，这对于优步来说是个重大忧虑；该公司承受的监管压力与日俱增。

优步表示，最低车辆价值将严重打击Uber X，这是该公司最便宜和最受欢迎的服务，有90%的司机使用该软件。优步表示，多数使用该软件的司机的起始成本约为15万披索。

“这可能暗示着Uber X的终结，”优步在声明中称，“这将大幅提高成本，并减少墨西哥乘客找到使用这种软件汽车的可能性。”

墨西哥城一位负责起草这一法规的市政府官员证实了该计划的细节，该计划于周四起草，料将于下周完成。这位官员指出，该草案的细节仍在磋商中。

这一草案并没有详细说明限制具体哪种汽车。墨西哥城将是拉丁美洲第一个针对优步制定法规的城市。

稍早的草案显示，拟定中的法规将要求优步司机要获得许可，并将一定比例的收入交给一家市运输基金。(完)