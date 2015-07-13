港报社评：驯服＂坏孩子＂才可稳定欧洲金融--星岛日报7月13日

影响全球市场的希腊债务危机，经过数度峰回路转，到昨天依然悬而未决，虽然希腊早前作出戏剧性让步，主动＂投降＂愿意削减赤字和增加多项税收，但欧罗区19国财长讨论数日仍不＂收货＂。对欧盟的强硬派，特别是最大债权国德国，这次博弈是驯服希腊＂坏孩子＂的大好良机，如果心软手软，让其过海变神仙，日后欧洲金融难免再起波澜。由此可预见，希腊必须接受更严厉的条件，才可获救命钱。 希腊激进左翼政府忽然在＂死綫＂前抛出妥协方案，表面上是接受现实，弃原则以救亡，但部分欧盟国家却认为是以退为进的＂假让步＂，待欧盟答应发放紧急债款及重整其债务后，落实方案时将现反覆，甚至厚着面皮不认帐。一直对＂救生＂希腊有保留的德国总理默克尔昨天便坦言，不再相信这个国家。 由于缺乏信任，欧盟财长会议对要求希腊深化改革，以及如何处理其债务等方面仍然争论不休，立场强硬的国家不会轻易让步。 默克尔等的忧虑乃源于过往的痛苦教训，当初欧罗区成员国承诺遵守《马斯垂克条约》，公共开支预算赤字不超过国内生产总值的百分之三，债务不逾60%，但希腊政府在美国投资银行高盛等的协助下，实行＂创意会计＂，将庞大债务于资产负债表中隐藏，到2009年才被揭发，原来财政赤字和负债比官方数字大得多，其中赤字竟达到国内生产总值的12.7%。 其后欧盟要求希腊推行雷厉风行的改革，大幅削减财政赤字，包括紧缩开支和增加税收，却令希腊经济严重萎缩，国内政治动荡不止，此时激进左翼政党藉群众怨声载道，凭反紧缩口号赢取选票上台，继而重新＂洗牌＂，以英雄姿态推翻上任政府勒紧裤带的种种措施，发穷恶逼欧盟改变初衷。 可是反覆无常并不能换来欧盟的＂救命钱＂，希腊面临＂水源＂枯竭、经济崩溃危机，在山穷水尽之际，政府却又打出公投牌，以民众为筹码向欧盟摊牌。 欧盟经过对方变化多端的博弈策略，部分国家认为希腊的最新让步，只是缓兵之计，先度过逼在眉睫的难关，到要落实改革时，再耍政治把戏，既拿到钱纾解民困，最后又拒绝改革，保住人民支持，鱼与熊掌兼得。 因此，它们不但要求希腊进行更严厉的改革，且须通过立法程序，不容＂赖帐＂；此外，对希腊提出削债及延长部分债务还款期二十年，将难以接受。特别是德国，由于面对国内巨大压力，不能再对希腊放纵，所以一定企硬到底。 近年金融机构多已筑起防火墙，即使希腊债务违约，甚至退出欧罗区，对金融机构影响不会太大，欧盟强硬派少了后临之忧，今次将坚决拨乱反正，如能一举成功驯服希腊，将有助稳定欧洲金融，对全球市场都有正面作用。（完）