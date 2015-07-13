南华期货：郑商所易盛农期指数V型反弹力道不足

以下内容节选自7月13日的《期货日报》：

上周受市场恐惧情绪蔓延影响，易盛农产品指数遭遇先大跌而后出现强势反弹，周线技术上有长下影线支撑，截至上周五，收于1048.12点。

白糖主力合约7月8日单日下跌4.01%，随后连收阳线反弹。国内方面，目前处于纯销售期，6月销售情况依然疲弱，但从主产区最新数据来看，预计7月销售数据表现更好。厄尔尼诺对天气的影响越发明显：广东湛江地区出现干旱，广西等地迎来异常高温天气，若异常天气持续，将对甘蔗产量带来较大影响，利多当前糖价。

农产品需求相对稳定，央行双降使得短期内市场流动性充足，且股市恐慌情绪缓解将对商品市场有一定的助推作用。(完)

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