南华期货：郑商所易盛农期指数V型反弹力道不足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月13日的《期货日报》：
上周受市场恐惧情绪蔓延影响，易盛农产品指数遭遇先大跌而后出现强势反弹，周线技术上有长下影线支撑，截至上周五，收于1048.12点。
白糖主力合约7月8日单日下跌4.01%，随后连收阳线反弹。国内方面，目前处于纯销售期，6月销售情况依然疲弱，但从主产区最新数据来看，预计7月销售数据表现更好。厄尔尼诺对天气的影响越发明显：广东湛江地区出现干旱，广西等地迎来异常高温天气，若异常天气持续，将对甘蔗产量带来较大影响，利多当前糖价。
农产品需求相对稳定，央行双降使得短期内市场流动性充足，且股市恐慌情绪缓解将对商品市场有一定的助推作用。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”