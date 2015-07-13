中港个股：万科预计10年后员工数将达100万人，缺口四成以机器人顶替

路透上海7月13日 - 中国最大的房地产开发商--万科 董事长王石周日称，万科正由销售商向服务商转型，预计10年后万科员工人数将由目前的4万人增加至100万人，估计届时人员缺口将达四成，只能由机器人顶岗。

他在外滩国际金融峰会上表示，目前公司帐上现金充足，暂时不会考虑扩股计划，当然这不等于说万科将来不会扩股了。

“现在我们的职工普遍缺少10%，到未来十年，一百万我们缺少多少人呢？应该预计我们缺少40%。怎么办呢？只有上机器人。”他解释称，目前很多年轻人根本不愿意干传统行业，而且未来十年中国正进入老龄化社会，劳动力缺口更大。

据他介绍，万科已开发出无人驾驶汽车，明年万科的机器人夜间巡逻保安就会投放市场。另外，万科亦将进军城市垃圾处理，因此微生物技术、转基因技术等将是公司重要发展方向。

此前，万科已披露其转型计划，未来10年住宅仍是公司最具优势的产业，但传统业务也要创新，并围绕＂城市配套服务商＂开拓新业务，并将成立一些新的事业部，包括物业管理、物流及商用地产管理等。

在谈及未来股权融资问题时，王石指出，在2008年以前，万科一直在实施股权融资，两年不到就扩一次股。08年以后受政策限制，房地产企业不能再融资，万科就与其他公司和基金合作，目前公司九成项目是合作的，万科现在已不缺资金。

“我们不缺钱，帐面上500亿，所以我们说即使现在给扩股机会了，我们也决定先不扩，看一看。所以一旦突然发现股价下来之后，我们即刻就申请了100亿的回购计划。”他说。

在近期中国A股市场股灾之际，万科坚持不停牌，并推出至多100亿元人民币的A股回购计划，以支持股价。