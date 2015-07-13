全球金市：现货金受欧元跌势拖累走低，希腊债务危机仍未解决

但德国作为欧元区救援行动最大的出资国，其总理梅克尔表示，开始商谈的条件还不具备。由于国内反对进一步援助希腊的呼声日益强烈，梅克尔也表现出谨慎态度。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

周五公布的数据显示，在截至7月7日当周，对冲基金及基金经理人减少对COMEX期金、期银及期铜和期权的押注，速度为至少一年来最快。

上周黄金的实货需求仍然温和，因在中国的投资者趁着股市大跌后逢低买进股票；同时，印度投资人则延后购金。(完)

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