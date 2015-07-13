全球金市：现货金受欧元跌势拖累走低，希腊债务危机仍未解决

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但德国作为欧元区救援行动最大的出资国，其总理梅克尔表示，开始商谈的条件还不具备。由于国内反对进一步援助希腊的呼声日益强烈，梅克尔也表现出谨慎态度。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。
周五公布的数据显示，在截至7月7日当周，对冲基金及基金经理人减少对COMEX期金、期银及期铜和期权的押注，速度为至少一年来最快。
上周黄金的实货需求仍然温和，因在中国的投资者趁着股市大跌后逢低买进股票；同时，印度投资人则延后购金。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”