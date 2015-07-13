美国个股：FTC对苹果是否损及音乐串流竞争对手权益进行了解

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿/旧金山7月10日 - 根据三位行业消息人士表示，美国政府反垄断监管机关--联邦贸易委员会(FTC)正在深入了解，苹果 对竞争对手的音乐串流应用程式(程序)的处理方式是否违反反垄断法规。
苹果近期新推出新的音乐串流服务Apple Music；也为Jango、Spotify、Rhapsody以及其他竞争对手提供App Store平台。
苹果为透过应用程式在其平台上购买的所有数码产品收取30%的费用，包括音乐串流的订购与游戏等。
部分音乐串流公司投诉称，苹果此举迫使他们只能在App Store上收取较其他平台更高的费用，否则只能眼见利润率受损。
三位匿名消息人士表示，美国联邦贸易委员会正在检视此一问题，但并未展开正式调查。一名消息人士称，该委员会已与相关多方举行会议。 联邦贸易委员会与各公司原本就有例行会议，也许不会进行正式调查。
苹果一名发言人拒绝表示意见。联邦贸易委员会也拒绝置评。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。