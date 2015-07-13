美国个股：FTC对苹果是否损及音乐串流竞争对手权益进行了解

路透华盛顿/旧金山7月10日 - 根据三位行业消息人士表示，美国政府反垄断监管机关--联邦贸易委员会(FTC)正在深入了解，苹果 对竞争对手的音乐串流应用程式(程序)的处理方式是否违反反垄断法规。

苹果近期新推出新的音乐串流服务Apple Music；也为Jango、Spotify、Rhapsody以及其他竞争对手提供App Store平台。

苹果为透过应用程式在其平台上购买的所有数码产品收取30%的费用，包括音乐串流的订购与游戏等。

部分音乐串流公司投诉称，苹果此举迫使他们只能在App Store上收取较其他平台更高的费用，否则只能眼见利润率受损。

三位匿名消息人士表示，美国联邦贸易委员会正在检视此一问题，但并未展开正式调查。一名消息人士称，该委员会已与相关多方举行会议。 联邦贸易委员会与各公司原本就有例行会议，也许不会进行正式调查。