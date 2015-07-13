中港个股：交行将在子公司探索员工持股和引入民间资本，择机上市

路透上海7月13日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 在国内的国有大型银行中率先获批深化改革方案。据该行董事长牛锡明周日透露，将在交行子公司层面探索员工持股制度和引入民间资本，并考虑让子公司择机上市。

他在外滩国际金融峰会上表示，按照改革方案要求，交行子公司也可以探索股份制改革，混合所有制经营和员工持股机制，通过子公司股份制改造、增发配股等方式，探索在子公司中引入民间资本，实施员工持股和择机上市等途径，推进子公司改革，增强活力和竞争力。

“员工持股制度不应盯在存量上，而应做大增量，让大家共享未来的经营成果，也共担未来的经营风险。”他说。

他表示，子公司试点混合所有制经营和员工持股制度，必须建立规范的公司治理制度，建立“三会一层”（股东会、董事会、监事会和高级管理层）的公司治理机制，建立专家型核心团队的持股机制，建立业绩考核和收入紧密挂钩的机制，建立风险延期支付的机制。

“未来，交行可以采取固定薪酬加绩效薪酬，加延期支付，加股权期权激励的收入分配方式，对实现混合所有制经营的子公司应探索薪酬与风险紧密挂钩的考核机制。”他说。

交行的深化改革方案近日已获国务院批准，主要包括完善股权结构、引入民营资本、建立管理层和员工持股机制、推行职业经理人制度、深化内部经营机制和薪酬制度改革等方面的12条措施。

牛锡明指出，“深化改革不是一蹴而就，是渐进式的深化改革，效果会慢慢地显示出来，心急吃不了热豆腐，我们要有上海人吃螃蟹的耐心。”

他说，交行已将深化改革方案分解为20个项目，例如外资持股比例、建立管理层和员工持股、探索资本运营和并购、推进子公司股份制改革等。其中最有挑战性的为三个，即探索中国特色的公司治理机制、建立职业经理人制度、建立高管和员工持股机制。（完）