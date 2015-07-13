台湾汇市：台币盘初回补休市升幅，观望陆股与希腊后续发展

路透台北7月13日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投走升。交易员表示，先反映台风休市期间，非美货币的反弹走势。不过韩元兑美元今日走贬，也限缩了台币进一步升值的空间。

汇银人士指出，上周五台湾金融市场因台风来袭休市，不过当天大陆股市强力反弹，以及希腊债务协商朝正面方向发展，带动新兴市场货币止贬走扬，今日台币开盘先反映这项利多。但后续还是要看陆股与希腊问题的变化，此前先以震荡整理为主。

〞我是看箱型整理，短线还是要看陆股的发展。〞一位外商银行交易员表示。

另一银行交易员称，希腊债务协商还没达成共识，后续发展还有诸多变数，台币料随着消息上下变化。

台币早盘实质交易区间落在30.980-30.999；上日交易区间在30.990-31.139。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自价平转小幅折价；一个月美元/台币远汇 暂报30.960/30.980，上日收在31.010。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.980-31.030

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