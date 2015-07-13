台湾汇市：台币盘初回补休市升幅，观望陆股与希腊后续发展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投走升。交易员表示，先反映台风休市期间，非美货币的反弹走势。不过韩元兑美元今日走贬，也限缩了台币进一步升值的空间。
汇银人士指出，上周五台湾金融市场因台风来袭休市，不过当天大陆股市强力反弹，以及希腊债务协商朝正面方向发展，带动新兴市场货币止贬走扬，今日台币开盘先反映这项利多。但后续还是要看陆股与希腊问题的变化，此前先以震荡整理为主。
〞我是看箱型整理，短线还是要看陆股的发展。〞一位外商银行交易员表示。
另一银行交易员称，希腊债务协商还没达成共识，后续发展还有诸多变数，台币料随着消息上下变化。
台币早盘实质交易区间落在30.980-30.999；上日交易区间在30.990-31.139。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自价平转小幅折价；一个月美元/台币远汇 暂报30.960/30.980，上日收在31.010。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.980-31.030
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--《综述》欧元区领导人要求希腊通过全面改革立法，以开始救助协商 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”