企业并购：台湾兆丰金称与三商美邦确有接触，但尚无具体进展--高层

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 一位不愿具名的高层官员周一表示，兆丰金与三商美邦人寿 确有接触，但尚无具体进展。
据本地工商时报今日报导，兆丰金控并购中型寿险公司看上三商美邦人寿。兆丰金董事长蔡友才日前透露兆丰金希望并中型寿险公司，知情人士指出，这家中型寿险就是三商美邦人寿，双方日前已签署保密合约。
兆丰金控一位知情的高层主管对路透表示，目前已有投资银行居中撮和两家公司的合作及后续可能的并购事宜，也提供了三商美邦的资料给兆丰金控评估，但目前仅限于取得公开资料的阶段，兆丰金内部尚未进入评估阶段。
〞有接触，但还没有到报董事会签保密协定的阶段，尚未有具体进展。〞该高层表示。
三商美邦人寿高层并未回应路透的查询电话；财政部一位不愿具名的官员则表示，未接获兆丰金对此事的报告。
兆丰金控董事长蔡友才此前曾表示，为扩大经营规模，已积极寻找中型寿险及消金和理财较强的银行为整并对象。
兆丰金先前曾与大型寿险--南山人寿洽谈购并，但未有结果。
本地时间10:20，兆丰金跌0.19%报26.85台币；而三商寿则升2.55%报18.10台币。(完) (记者 罗两莎/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”