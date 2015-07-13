企业并购：台湾兆丰金称与三商美邦确有接触，但尚无具体进展--高层

路透台北7月13日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 一位不愿具名的高层官员周一表示，兆丰金与三商美邦人寿 确有接触，但尚无具体进展。

据本地工商时报今日报导，兆丰金控并购中型寿险公司看上三商美邦人寿。兆丰金董事长蔡友才日前透露兆丰金希望并中型寿险公司，知情人士指出，这家中型寿险就是三商美邦人寿，双方日前已签署保密合约。

兆丰金控一位知情的高层主管对路透表示，目前已有投资银行居中撮和两家公司的合作及后续可能的并购事宜，也提供了三商美邦的资料给兆丰金控评估，但目前仅限于取得公开资料的阶段，兆丰金内部尚未进入评估阶段。

〞有接触，但还没有到报董事会签保密协定的阶段，尚未有具体进展。〞该高层表示。

三商美邦人寿高层并未回应路透的查询电话；财政部一位不愿具名的官员则表示，未接获兆丰金对此事的报告。

兆丰金控董事长蔡友才此前曾表示，为扩大经营规模，已积极寻找中型寿险及消金和理财较强的银行为整并对象。

兆丰金先前曾与大型寿险--南山人寿洽谈购并，但未有结果。