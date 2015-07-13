台湾债市：10年公债殖利率随美债微扬，量缩观望希腊债务危机演变

路透台北7月13日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一走扬。交易员表示，104/5殖利率盘初稍随美债微升，不过量能明显萎缩，观望希腊债务危机后续演变。

他们并指出，随着美国指标10年期公债殖利率上日劲扬至2.4%附近，带动早盘104/5殖利率趋升向1.50%靠拢，然而目前希腊债务僵局的不确性定因素仍高，今日料104/5殖利率暂在1.50%附近整理。

〞明天两年新券标售先看今天两年期NCD标得如何。〞一位外商银行台债交易员说。

至于两年期公债104甲10期 将于周二标售，发行金额预计300亿台币，另位大型民营银行交易员称，由于104/10发行前交易期间完全没成交纪录可供参考，参与标售料以银行间资金去化需求为主，104/10标售利率暂估以今日两年期NCD标售结果再往上加约5个基点。

当地时间10:10，中国沪综指 走扬0.27%，台湾加权指数 涨0.63%，香港恒生指数 则跌0.85%。

美国公债价格周五下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。指标10年期美国公债 价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.49%-1.51%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。

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