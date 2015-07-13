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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 10:41 BJT

台湾股市：五连跌后现技术反弹，在谨慎乐观情绪中走高

路透台北7月13日 - 台湾股市周一盘中走高，经过此前五连跌后呈现技术反弹，市场保持谨慎乐观。

台湾金融市场上周五因台风休市。在此之前，在围绕中国股市下滑及希腊危机延烧的担忧拖累下，主要股指在截至上周四的五个交易日中累计下跌5%。

0213GMT，台股加权股价指数 涨0.5%，至8,961.75点。前一交易日收跌0.7%。

股市全盘上涨，电子类指数 涨0.6%，金融保险类股 涨1%。

全球晶圆代工大厂联华电子 涨0.8%，中华开发金融控股公司 涨1.5%； 中钢 涨0.4%；华航 涨0.7%。(完)

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