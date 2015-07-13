台湾股市：五连跌后现技术反弹，在谨慎乐观情绪中走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾股市周一盘中走高，经过此前五连跌后呈现技术反弹，市场保持谨慎乐观。
台湾金融市场上周五因台风休市。在此之前，在围绕中国股市下滑及希腊危机延烧的担忧拖累下，主要股指在截至上周四的五个交易日中累计下跌5%。
0213GMT，台股加权股价指数 涨0.5%，至8,961.75点。前一交易日收跌0.7%。
股市全盘上涨，电子类指数 涨0.6%，金融保险类股 涨1%。
全球晶圆代工大厂联华电子 涨0.8%，中华开发金融控股公司 涨1.5%； 中钢 涨0.4%；华航 涨0.7%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”