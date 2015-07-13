重温稿-日本央行：下周会议料维持政策不变，但或警告海外风险

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 日本央行7月14-15日召开会议，料于15日0330-0430GMT公布决定
* 除非希腊和中国触发全球危机，否则央行料维持政策不变
* 日本央行可能调降本财年GDP成长预估
* 通胀预估料没有重大调整--消息
路透东京7月10日 - 日本央行下周可能略微调降经济增长预估，并警告海外风险上升。中国市场下跌，让亚洲需求反弹带动出口摆脱疲态的希望笼罩疑云。
希腊债务危机也让日本央行感到不安，即便希腊提出新的改革提案，激发对周末峰会达成改革换现金协议的希望。
但迹象表明，日本央行周三结束为期两天的会议时不会扩大货币刺激举措，仍预期日本经济可以承受市场的暂时波动。
日本央行官员表示，只有经济复苏受到威胁，比如全球市场动荡持续，那么央行下周才会考虑是否采取行动。
“日本央行不会直接对外部事件做出回应，”一位了解央行想法的官员表示。“关键是这些事件对正在改善的日本物价走势带来什么影响。”
若不出现严重的市场冲击，日本央行料继续承诺以每年80万亿日圆(6,570亿美元)的速度扩大基础货币，以实现2%的通胀目标。
央行还将就长期增长预期进行季度审议，争论点料集中在全球经济前景不确定性如何影响出口。
熟知央行想法的消息人士称，由于第二季经济料因出口疲弱而停滞，央行可能将2015/16财年经济增长2.0%的预估下调0.1-0.2个百分点。
他们表示，央行可能将基本维持通胀率预期不变，突显其确信日本将会实现通胀目标。
日本央行预计，经济增长将在第三季再度加快，因薪资增加将刺激消费，而且美国需求热络将促进日本出口增长。
但日本央行部分官员认为，出口持续疲弱的时间可能长于预期，因中国经济放缓而且全球增长乏力。他们担心，如果中国市场持续暴跌并损及信心，那么亚洲市场对日本商品的需求可能会减少。
考虑到美国经济近期疲弱的影响，国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估，而这促使外界质疑日本央行的假设情景--即美国经济强劲将成为日本出口的主要推动因素。
日本央行总裁黑田东彦可能将在会后的记者会上重申其乐观看待全球经济前景，但或许会指出外部风险增大。(完) (编译 李爽/许娜；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”