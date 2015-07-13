重温稿-日本央行：下周会议料维持政策不变，但或警告海外风险

* 日本央行7月14-15日召开会议，料于15日0330-0430GMT公布决定

* 除非希腊和中国触发全球危机，否则央行料维持政策不变

* 日本央行可能调降本财年GDP成长预估

* 通胀预估料没有重大调整--消息

路透东京7月10日 - 日本央行下周可能略微调降经济增长预估，并警告海外风险上升。中国市场下跌，让亚洲需求反弹带动出口摆脱疲态的希望笼罩疑云。

希腊债务危机也让日本央行感到不安，即便希腊提出新的改革提案，激发对周末峰会达成改革换现金协议的希望。

但迹象表明，日本央行周三结束为期两天的会议时不会扩大货币刺激举措，仍预期日本经济可以承受市场的暂时波动。

日本央行官员表示，只有经济复苏受到威胁，比如全球市场动荡持续，那么央行下周才会考虑是否采取行动。

“日本央行不会直接对外部事件做出回应，”一位了解央行想法的官员表示。“关键是这些事件对正在改善的日本物价走势带来什么影响。”

若不出现严重的市场冲击，日本央行料继续承诺以每年80万亿日圆(6,570亿美元)的速度扩大基础货币，以实现2%的通胀目标。

央行还将就长期增长预期进行季度审议，争论点料集中在全球经济前景不确定性如何影响出口。

熟知央行想法的消息人士称，由于第二季经济料因出口疲弱而停滞，央行可能将2015/16财年经济增长2.0%的预估下调0.1-0.2个百分点。

他们表示，央行可能将基本维持通胀率预期不变，突显其确信日本将会实现通胀目标。

日本央行预计，经济增长将在第三季再度加快，因薪资增加将刺激消费，而且美国需求热络将促进日本出口增长。

但日本央行部分官员认为，出口持续疲弱的时间可能长于预期，因中国经济放缓而且全球增长乏力。他们担心，如果中国市场持续暴跌并损及信心，那么亚洲市场对日本商品的需求可能会减少。

考虑到美国经济近期疲弱的影响，国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估，而这促使外界质疑日本央行的假设情景--即美国经济强劲将成为日本出口的主要推动因素。