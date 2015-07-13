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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 11:09 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

路透上海7月13日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(16日)在银行间债市招标增发至多90亿元人民币两期固息债，其中一年期计划发行量不超过40亿元，五年期不超过50亿元。

上述两期债为该行今年第11期债 的第二次增发，以及第13期 的第三次增发，票面利率分别为2.63%和3.81%。具体发行条款如下：

2015年第11期和13期增发债

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招标规模上限 一年40亿元；五年50亿元

期限/计息方式 1/5年固息

招标时间 7月16日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 一年：2015/5/29；五年：2015/6/8

缴款日 7月20日

分销期 7/16-7/20

上市日 7月22日

发行手续费 一年0.05%；五年0.10%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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