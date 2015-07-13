中国新债：进出口行周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

路透上海7月13日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(16日)在银行间债市招标增发至多90亿元人民币两期固息债，其中一年期计划发行量不超过40亿元，五年期不超过50亿元。

上述两期债为该行今年第11期债 的第二次增发，以及第13期 的第三次增发，票面利率分别为2.63%和3.81%。具体发行条款如下：