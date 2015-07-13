中国新债：进出口行周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月13日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(16日)在银行间债市招标增发至多90亿元人民币两期固息债，其中一年期计划发行量不超过40亿元，五年期不超过50亿元。
上述两期债为该行今年第11期债 的第二次增发，以及第13期 的第三次增发，票面利率分别为2.63%和3.81%。具体发行条款如下：
2015年第11期和13期增发债
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招标规模上限 一年40亿元；五年50亿元
期限/计息方式 1/5年固息
招标时间 7月16日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 一年：2015/5/29；五年：2015/6/8
缴款日 7月20日
分销期 7/16-7/20
上市日 7月22日
发行手续费 一年0.05%；五年0.10%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”