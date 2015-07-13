日本股市：日经指数受美股走强提振上扬，希腊局势成关注焦点

分析师表示，投资者情绪焦虑，诸多与市场相关的事件将可能主导本周的交易。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三将在国会就经济形势发表证词，美国多家企业本周也将公布财报。

“很难对本周的走势做出预估，因为市场将受到单个事件的左右，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“当日经指数重回25日移动均值时，市场将会更为放松。目前而言，投资者依然谨慎。”

投资者将继续重点关注希腊局势进展。

欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。