日本股市：日经指数受美股走强提振上扬，希腊局势成关注焦点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
分析师表示，投资者情绪焦虑，诸多与市场相关的事件将可能主导本周的交易。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三将在国会就经济形势发表证词，美国多家企业本周也将公布财报。
“很难对本周的走势做出预估，因为市场将受到单个事件的左右，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“当日经指数重回25日移动均值时，市场将会更为放松。目前而言，投资者依然谨慎。”
投资者将继续重点关注希腊局势进展。
欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。
东证股价指数 上涨1.3%至1,604.20点；JPX-日经400指数 涨1.2%至14,487.32点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”