《汇市简讯》美元指数若守住20日移动均线，则偏向上行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 亚洲市场持稳，希腊债务协商后的避险情绪在交叉盘有所体现
* E-mini标普期货跌0.3%，美国原油跌1.7%，10年期美债收益率下滑3个基点报2.38%。
* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线相互交织，20日波林格区间上行
* 美元指数偏向上行，除非失守20日移动均线切入位95.50
* 纽约尾盘低位95.76和稍早高点96.10分别为首道阻力位和支撑位
* 图表： link.reuters.com/dyz94w
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”