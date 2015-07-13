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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》美元指数若守住20日移动均线，则偏向上行

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* 亚洲市场持稳，希腊债务协商后的避险情绪在交叉盘有所体现

* E-mini标普期货跌0.3%，美国原油跌1.7%，10年期美债收益率下滑3个基点报2.38%。

* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线相互交织，20日波林格区间上行

* 美元指数偏向上行，除非失守20日移动均线切入位95.50

* 纽约尾盘低位95.76和稍早高点96.10分别为首道阻力位和支撑位

* 图表： link.reuters.com/dyz94w

(完)

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