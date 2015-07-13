版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 11:19 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上扬，亚股涨势予以支撑

0311GMT
    
    * 希腊债务协商未达成协议，但亚洲股市未受失望情绪影响
    * 沪综指涨逾2%，领涨亚股，除日本外亚洲股指升0.8%
    * 澳元兑美元受益于风险偏好反弹
    * 澳元兑美元早盘在0.7412交投，之后升至0.7450上方
    * 阻力位在0.7490/0.7505，上周三次触及该点位
    (完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐