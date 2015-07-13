中国股市：沪综指早盘收升逾2%延续反弹，中小盘股领涨大盘

路透北京7月13日 - 中国股市沪综指周一早盘收升2.3%。分析师表示，目前股市流动性危机初步解除，市场的信心正逐步恢复，危机解除后估值向上修复成为市场的首要任务。周末监管层查配资的消息，将使市场整体进入存量资金博弈的行情，有限资金更倾向于流入前期跌幅较大的中小盘股票。

沪综指 早盘收报3,966.13点，涨88.32点或2.28%；上证A股今日早盘成交5,194亿元人民币，上日为6,775亿元；创业板指数P 早盘收涨5.08%。

“超跌反弹是有一个因素在里边的，但是我更感觉现在市场正处于一个政策环境的利好。”湘财证券分析师朱礼旭说。

他表示，管理层近期宣布清理配资后，市场整体杠杆率将有所降低，且难以回到前期水平，有限的资金可能还是流入以中小板和创业板为代表的中小盘股，大盘蓝筹股的上升空间在无进一步利好的刺激下比较有限。

国元证券研报显示，在全面的估值修复完成后，市场将再次走向分化。目前两融余额已经下降到1.4万亿元左右，去杠杆的高峰时期已经过去，在流动性危机基本消除的情况下，市场将进入反复震荡的格局。

中国证券监督管理委员会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场上周后段止跌反弹，而大半个月来一直处于下降的沪深证交所的融资融券规模上周五止跌并略有回升，当日净增加4亿元人民币，余额约1.44万亿元。