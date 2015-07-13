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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 11:39 BJT

《全球汇市》欧元下跌，因希腊协议仍在未定之天

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，如果美国经济持续改善，9月或许是升息的合适时机。

投资者也将关注中国股市，上周五中国股市连续第二日大幅回升，显示中国当局采行一系列救市措施后，市场可能终于回稳。

沪综指 周一早盘中上扬2.1%，上周五收盘劲升4.5%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1130 1.1162 -0.29 -7.99 1.2097

美元/日圆 122.64 122.74 -0.08 +2.47 119.68

欧元/日圆 136.50 137.00 -0.36 -5.72 144.78

美元/瑞郎 0.9404 0.9389 +0.16 -5.40 0.9941

英镑/美元 1.5511 1.5524 -0.08 -0.40 1.5573

美元/加元 1.2689 1.2655 +0.27 +9.22 1.1618

澳元/美元 0.7447 0.7436 +0.15 -8.83 0.8168

新西兰元/美元 0.6739 0.6722 +0.25 -13.57 0.7797

澳元/日圆 91.330 91.270 +0.07 -6.57 97.750

新西兰元/日圆 82.650 82.510 +0.17 -11.42 93.310

英镑/日圆 190.23 190.54 -0.16 +2.07 186.38

澳元/新西兰元 1.1047 1.1049 -0.02 +5.52 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/张涛/刘秀红/陈宗琦；审校 张若琪/张明钧/高琦/王丽鑫)

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