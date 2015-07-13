台湾货币市场：资金宽短率稳，台风后恢复交易资调人员手忙脚乱

* 资金宽松短率持平，台风后恢复交易资调人员手忙脚乱

* 短票利率持稳，因利率已经很低不敢再往下杀

* 债券附买回利率处原水准，股市止跌投信缺钱旱象解除

记者 罗两莎

路透台北7月13日 - 台湾银行间短率周一持稳。银行资金调度人士表示，受昌鸿台风来袭影响，上周五台湾金融市场休市一天，今天恢复交易，早上各家银行资金调度人员有点手忙脚乱，但整体市场资金依旧充沛，拆借以续做为主。

〞早上有点乱、大家都延迟交易，有些银行到10点多帐都还没有搞定，所以延后交易，但市场的钱还是偏多。〞一大型公股商银资金调度人员说。

因应中度台风昌鸿逼近台湾，上周五台北金融市场包括股市、汇市及债市休市一日，交割顺延。

本地时间 11:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.960 31.230 台湾加权股价指数<.TWII 9,013.21 8,914.13 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.387% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.387-0.390% 0.295-0.410%

--一周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.385-0.470%

--两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.388-0.430%

**短票利率续于低档盘旋**

票券公司主管指出，今天市场资金仍很宽松，但因利率已经偏低，且银行与票券公司属相互依赖关系，银行大都是在有过多的烂头寸时才会买票，倘若再杀低利率，恐破坏彼此往后的关系，不敢把利率再往下杀。

〞再降下去就会杀人了，我们也会担心人家（银行）认为我们在趁火打劫，以后就不要再相处了。〞一位大型票券公司主管说。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.554%，前日亦在0.554%；上日成交量59.42亿台币，前日71.05亿台币。

央行周一存单到期金额2,719.9亿(包含上周五的存单到期)，央行今日存单发行金额待稍晚公布。本周余日到期存单金额为：周二5,609亿台币、周三2,295.5亿、周四2,911.5亿，及周五42亿。

台湾央行周一表示，为分散定存单到期金额，将于周五(17日)增发14天期存单，利率0.50%。 而央行周一则将标售原本上周五将标售的两年期定存单，周二发行。

拆款中心资料 显示，修正后上周四超额准备为45亿台币，累积超额准备为749亿台币、加计前期1%的超额准备为2,275亿台币。

**RP市场利率维持原水准**

债市附买回(RP)市场方面，票券公司交易员指出，原本盘初不论大型或是小型投信都缺资金，但随后资金陆续进场，投信公司缺钱旱象解除，利率亦维持在原水准。

证券商交易员亦表示，今天一大早原有资金分配不均的情况，但随后资金转趋宽松。

〞今天本来说要解约的都不解了，因为不缺钱了，过了一个台风天资金好像又变松了，都不来解了。〞前述证券公司交易员说。

本周的债券交割有：周二Nomura International Funding交割6,000万美元国际债。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63%，利率与上日水准相近。