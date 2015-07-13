中国货币市场：主要回购利率稳中小升，但供给无忧短期料延续宽松

路透北京7月13日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 稳中小升。不过从供给上看，大行融出资金仍较积极，加之央行维持流动性稳定意图未改，短期内资金面有望维持宽松态势。

中国股市在经历了近三周的大幅波动后有所企稳，央行为中国证金公司背书使得市场流动性危机的担忧得以消散。证监会上周末出手规范场外配资行为，清理整顿违法证券业务活动，以防危机重演。

西南一银行交易员称，“今天还挺宽松的，基本上大行都有出，量也比较足，我们报多少基本上都会得到满足。”

海通证券固定收益团队报告认为，新股IPO暂停导致资金回流有助于稳定流动性，且经济通胀仍弱，中国央行仍有动力维持流动性宽松，资金利率将维持低位。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2095 1.1979 +1.16

七天 2.5317 2.5069 +2.48

14天 2.9228 2.8265 +9.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9850 0.4000 +58.50

七天 1.5000 1.1850 +31.50

14天 1.4000 0.8600 +54.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4000 1.3800 +2.00

七天 2.5800 2.5800 +0.00

14天 2.9100 2.8200 +9.00

Shibor

其中:隔夜 1.2240 1.2100 +1.40

七天 2.5530 2.5750 -2.20

三个月 3.1709 3.1770 -0.61