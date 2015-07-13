台湾央行：重申不宜将外汇存底以主权基金方式操作，两者目的迥然不同

路透台北7月13日 - 台湾央行周一发布新闻稿重申，不宜将外汇存底以主权基金的方式操作。外汇存底与主权基金的目的迥然不同，二者操作原则也不一样。

央行表示，外汇存底主要提供对外交易的流动性，是挹注国际收支发生短绌时的外汇需求，目的在调节供需、维持有秩序的外汇市场；而主权基金首重财富管理，承担了高度的短期价格风险以获取长期较高报酬率。

央行指出，目前劳保、劳退及国民年金和退抚基金总规模相当庞大，至今年5月底已达3兆4,557亿台币，近六年平均年增率达15.4%，已经有相当大的部分投资海外资产。

〞退休基金虽无SWF(主权财富基金)之名，但已有SWF之实。〞央行称。