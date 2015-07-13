台湾央行：重申不宜将外汇存底以主权基金方式操作，两者目的迥然不同

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月13日 - 台湾央行周一发布新闻稿重申，不宜将外汇存底以主权基金的方式操作。外汇存底与主权基金的目的迥然不同，二者操作原则也不一样。
央行表示，外汇存底主要提供对外交易的流动性，是挹注国际收支发生短绌时的外汇需求，目的在调节供需、维持有秩序的外汇市场；而主权基金首重财富管理，承担了高度的短期价格风险以获取长期较高报酬率。
央行指出，目前劳保、劳退及国民年金和退抚基金总规模相当庞大，至今年5月底已达3兆4,557亿台币，近六年平均年增率达15.4%，已经有相当大的部分投资海外资产。
〞退休基金虽无SWF(主权财富基金)之名，但已有SWF之实。〞央行称。
台湾央行上周公布，6月末外汇存底为4,214.11亿美元，较上月增加0.59%。央行表示，外汇存底增加主因欧元兑美元升值及外汇存底投资收益增加。若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”